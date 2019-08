¿Qué pasó exactamente entre Coto Hernández y Yahaira Plasencia?

Tras revelarse de que existiría un video íntimo del modelo Coto Hernández con la salsera Yahaira Plasencia , la farándula nacional nuevamente volvió a poner sus ojos sobre estos personajes.

Aunque la noticia del espectáculo más sonada de las últimas semanas era la posible reconciliación entre la cantante y el jugador Jefferson Farfán , el ‘Chico Tentación’ y la popular ‘Reina del totó’ habrían tenido una “amistad” muy cercana, que no le fue contada al futbolista.

Incluso, la misma Magaly Medina le ofreció al jugador nacional entregarle las imágenes que tiene en su poder aunque le aseguró que no las difundirá. “Como en el fondo te queremos, te tenemos cariño y eres un seleccionado, envíanos a uno de tus emisarios para darte el video. Esto pertenece a la intimidad de dos personas. Tú mereces tenerlas”, le dijo durante la transmisión de su programa.

Debido a todo lo que se está diciendo en base al costarricense y la cantante, y del cual sería ajeno la ‘Foquita’, te contamos qué pasó exactamente entre ambos.

Coto Hernández y Yahaira Plasencia

A pesar de que ya habían sido captados juntos en situaciones que daban a entender que tenían algo más que una simple amistad, ambos negaron que mantenían un romance. Sin embargo, todo salió a la luz, al menos de boca de Coto, cuando este se sentó en el programa El valor de la verdad para dar a conocer la relación que mantuvo con Yahaira.

El modelo contó en el sillón rojo que besó a la salsera en una discoteca barranquina, lugar hasta donde llegaron con un amigo que los ayudaba a “cubrirse” de los demás. Asimismo, señaló que el tiempo que estuvo con la artista llegó a ilusionarse y de cariño se llamaban mutuamente “cosita”. Él consideraba que lo que sentían era mutuo y que en varias ocasiones Plasencia lo celaba.

Respecto al romance clandestino que vivieron mencionó que se llevó de esa manera porque la salsera era muy desconfiada y prefería que nadie se entere que estaban saliendo.

Pese al cariño que le tenía, Hernández dio a conocer en EVDLV que le fue infiel a la ‘Reina del totó’ con Paula Manzanal, algo que habría llevado a la cantante a alejarse de él.

¿Por qué se alejaron

Para la diseñadora de modas Jamila Dahabreh, la verdadera razón por la que Coto y Yahaira se alejaron habría sido porque Farfán le pidió a la artista cortar comunicación con el modelo para retomar su relación. Y aunque se desconoce hasta ahora si regresaron, la salsera tras su viaje a España lo bloqueó de sus redes sociales y cortó cualquier comunicación con él.

Según la modelo, Plasencia le habría dicho al futbolista que ella no mantuvo ninguna salida con el costarricense, sino que solo jugó de celestina entre él y su hermana Silvana. Esto con el único fin de volver sin problemas con el delantero, a quien incluso le dijo que los mensajes románticos que le llegaban no eran para ella.

¿Qué dijo Coto sobre la supuesta reconciliación de Farfán con Plasencia?

Luego que se difundieran imágenes de Yahaira junto a su orquesta en el departamento de Farfán en Miraflores, que habrían llevado a pensar una reconciliación, Coto dijo que es un tema que no le incumbe.

Asimismo, admitió que tuvo algo con ‘Patrona de la salsa’, pero fue hace poco más de tres años, cuando ella estaba sola. “Hace ya un buen tiempo que pasó eso. En su momento fue bonito, la pasamos bien. Se tenía que hacer lo que se hizo y todo quedó ahí […]. Ya lo que pasó, pasó en su momento. Ella lo negó, está válido, no me importa”.

Filtran video

La conductora Magaly Medina dio a conocer en su programa que le había llegado un video íntimo de la salsera con el costarricense y le ofreció a Farfán dárselo para que se dé cuenta de qué personas estaba rodeada.

“He visto unas imágenes, las tengo aquí en mi celular. Las estoy mirando, pero no las voy a poner el aire. Jefferson Farfán me estoy dirigiendo a ti. Como en el fondo te queremos, envíanos a uno de tus emisarios para darte estas imágenes. Mientras tú me mandas cartas notariales y me amenazas con demandar, yo te voy a dar las imágenes que tengo en lugar de difundirlas”, manifestó.

Por su parte, la polémica Tilsa Lozano también habló sobre el video. “Ojalá que el video que yo he visto no lo vea Jefferson [Farfán]. Si sale a la luz el video que yo he visto, se le va a caer la careta por segunda vez”.

Al parecer, lo que daría a entender la exconejita de Playboy es que la reconciliación del futbolista con la salsera fue cuando Coto salía con la ‘Reina del totó’. Ella al notar el interés de la ‘Foquita’ rompió abruptamente la relación con el ‘Chico Tentación’.

Coto niega filtrar video

Después de que Medina confirmara la existencia de un video íntimo, los seguidores de Yahaira acusaron a Hernández de filtrar el material a la prensa, pero él lo negó y dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte.

“Muchas personas piensan que soy yo quien ha filtrado el video o que me estoy prestando para que salga esta información. Por eso estoy recibiendo insultos y amenazas. Solo quiero hacerles acordar que mí me robaron o me mandaron robar el celular”, escribió en su Instagram.

Además, publicó la denuncia que entabló en el mes de mayo por el robo de su celular en la comisaría de San Miguel.

“Mil veces lo dije en tv, mi celular estaba sin clave porque tenía dañado el ID. Me apuntaron con un arma, hasta raro fue ya que a ninguno de los acompañantes les pidieron nada, solo a mí, yo regresaba del aeropuerto donde ya todo lo tenían medido, desde ahí me dieron seguimiento”, añadió.