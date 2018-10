El sol le jugó una mala pasada. Brunella Horna quiso disfrutar un día de playa en Cancún, pero terminó con una terrible insolación que ha dejado gran parte de su cuerpo enrojecido.

La modelo y empresaria, que salió del Perú para unas vacaciones familiares, compartió con sus seguidores de Instagram los estragos del sol en su piel.

"Que terrible bronceado. Ayer no me puse bloqueador porque no salió el sol y termine así", explicó la modelo a sus seguidores, quienes se mostraron preocupados en comentarios.

Pese a las quemaduras en su piel, la modelo no ha dejado de divertirse junto a su familia durante sus vacaciones y continúa realizando con normalidad sus actividades.

Recuerda que es importante usar bloqueador así esté nublado. Una nube no tan densa puede frenar hasta el 80 o 50 por ciento de la radiación solar, pero solo detiene 5 o 10% de los rayos ultravioleta.