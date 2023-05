Imparable. Luis ‘Cuto’ Guadalupe decidió alejarse de los escándalos y, desde Miami, compartió fotos al lado de sus grandes amigos, entre ellos, el salsero Josimar , con quien se encontró en Estados Unidos.

Como se recuerda, el exfutbolista se propuso a dejar atrás la polémica que se generó por el ‘ampay’ que protagonizó su pareja Charlene Castro y continuar con su vida.

En su publicación en Instagram, el conductor sorprendió con una frase de aliento en medio del escándalo en el que vive. “La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de ‘Cuto’ Guadalupe. Nada me detiene”, dijo.

“La fe es lo más lindo de la vida y lo digo con orgullo... Dios perdone a los que se burlan de esa fe“, agregó.

El mensaje de ‘Cuto’ estuvo acompañado de una serie de fotos con amigos entre los que se encontraba el cantante Josimar. En otro video, se ve al tío de Jefferson Farfán bailando muy sonriente.

