Con parejas así, para qué enemigos. Eduardo Rabanal descartó para el programa ‘America Hoy’ que Paula Arias estaría en la dulce espera, pues la salsera le habría hecho una broma cuando el deportista le cuestionó sobre físico.

Eduardo Rabanal fue cuestionado por el reportero de America Hoy’ sobre su sorpresiva publicación en Instagram que revelaría que Paula Arias estaría embarazada.

Ante ello, el futbolista reveló que se trató de una broma por parte de la salsera, ya que estaban en una sesión de fotos cuando sucedió el hecho. “Fue un tema que tuvimos una sesión de fotos para la orquesta. Me meto a la sesión, el fotógrafo me enseña una de las tomas y yo le digo...’amor, estás gordita’ y ella me dice ‘sí mi amor... estoy embarazada’”, dijo el futbolista.

Rabanal explicó la razón por la que eliminó su publicación en Instagram. “Entonces yo lo publiqué y me dice ‘no gordo, es una broma, no estoy embaraza’. Por eso la broma duró 5 minutos”, dijo la pareja de Paula Arias.

Finalmente, el deportista no descartó formar una familia con salsera, pero por el momento están priorizando sus metas profesionales. “Es el sueño de toda pareja, tosas las parejas que se aman sueñan con formar una familia, pero por ahora estamos enfocados en nuestro tarabajos”, comentó.