¡Papá feliz! Ernesto Pimentel reveló que su heredero 'Gael' está fuera de peligro | VIDEO

El conocido creador de 'La Chola Chabuca', Ernesto Pimentel, reveló que su primogénito y único hijo, Gael Pimentel, está fuera de peligro tras haber nacido prematuro.

"Sigue en la incubadora, en la clínica con los cuidados a full, pero va muy bien. Ojalá pronto salgamos de eso y pueda abrazarlo. Él es un niño sano, las únicas complicaciones se dieron porque nació prematuro", precisó el actor a Cuarto Poder.

Agradeció a sus seguidores la cadena de oraciones a favor de la salud de su hijo, que concibió con su entrañable amiga y productora Miluska Jácome. Además señaló que luchará por su hijo y le dio la bienvenida a la vida.

"Muchas gracias a todos. Todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte mi vida y mi destino. Lucharé con todo y mucho más. Lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, al país más bonito del mundo", indicó Pimentel.

"NECESITAMOS UN PAÍS DIVERSO"



Ernesto Pimentel, portador del VIH, pudo cumplir su sueño de ser padre gracias a los avances de la medicina y de la Reproducción Asistida. En una entrevista para América TV también habló sobre su orientación sexual y su sueño de ser padre.

“Yo considero que necesitamos ser una país más inclusivo, respetuoso y diverso. Una persona puede tomar la decisión de no tener hijos y por su puesto que merece ser feliz con esa decisión, nadie tiene por qué cuestionarlo así sea hombre o mujer. Una persona gay puede tener un hijo a través de un vientre subrogado, por su puesto, y yo aplaudo lo que ha pasado con Ricardo o ha pasado con otras personas en el mundo. Yo creo que el modelo de familia perfecto es el que se basa en el amor”, dijo el artista en la entrevista para ‘América TV’.