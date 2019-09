Más enamorados que nunca, Alondra García comentó que la relación con Paolo Guerrero va por buen camino y no descarta casarse. Eso sí, para este 2019 aún no hay planes de boda.

Consultada sobre el rumor de que se casaría este año, Alondra respondió a Trome: “No sé de dónde han sacado eso. Es mentira, aprovecho para aclararlo porque me tienen loca con el vestido de novia” aclaró la modelo y empresaria durante la inauguración de su restaurante Mercatto Verde, en San Isidro.

La ex integrante de Esto es guerra y Combate indicó que se encuentra enfocada en posicionar su emprendimiento y que por ello no piensa en casarse todavía, ni planificar un evento de ese tipo. Además, aún no ha podido conversar con Paolo de una boda “porque ahorita no está”.

Alondra habló también sobre la buena relación que mantiene con la madre del delantero peruano, doña Peta. Cuestionada sobre el pedido de nietos que le hizo la madre de Paolo, la empresaria solo atinó a desligar el tema con un “pasito a pasito, suave, suavecito”. Sin embargo; recalcó que mantiene una buena relación y que la admira como mujer y como amiga.