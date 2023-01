Paolo Guerrero regresó al Perú acompañado de su pareja Ana Paula Consorte , por lo que no pasó desapercibido por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Sin embargo, el ‘Depredador’ arremetió con el reportero tras las últimas informaciones sobre el supuesto embarazo de la brasilera. Al parecer, esto no fue de su agrado.

En un avance del programa de espectáculos, se puedo apreciar a Paolo Guerrero y Ana Paula en Lima. Incluso, el hombre de prensa se aproxima al ‘Depredador’ y lo felicitó por ‘el nuevo guerrerito que viene’. En ese momento el delantero abraza de costado al periodista.

Sin embargo, Paolo Guerrero empieza su reclamo contra el reportero, que lo mira muy atento. “A mí no me llamen tóxico. Me llamo Paolo”, le aclaró enérgicamente.

¿Paolo Guerrero tiene equipo para esta temporada?

El ‘Depredador’ sigue en su lucha por hallar equipos para continuar con su carrera deportiva, luego de ser rechazado por la Liga de Quito de Ecuador, club al que fue ofrecido el delantero nacional tras tentar calar en clubes de Argentina.

La información sobre la negativa de la Liga de Quito por contratar al goleador de la selección peruana fue proporcionada por el periodista ecuatoriano Alejandro Ruilova, quien en su Twitter oficial da detalles sobre la conversación que tuvo con el representante de Paolo Guerrero.

“Acabe de hablar con el representante de Paolo Guerrero en Ecuador y me dijo que ofrecieron a Paolo a Liga de Quito, pero la comisión deportiva dijo que No. Dijeron que tenían copado el cupo de extranjeros y que querían jugadores jóvenes con proyección”, escribió Ruilova en su red social.

A Guerrero, de 39 años, se le hace complicado encontrar equipo debido a que muchos clubes apuestan por futbolistas más jóvenes. A ello se suma que el goleador peruano se encuentra sin actividad desde setiembre cuando se desvinculó del Avaí de Brasil, club en el que no anotó ningún gol y perdió la categoría.

Como se sabe, Alianza Lima también descartó contratar a Guerrero. El mismo gerente deportivo, José Bellina, dio a conocer que hubo un acercamiento, pero que no avanzaron en las conversaciones para que se vista de blanquiazul.

