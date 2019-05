Luka Modric destaca a Paolo Guerrero: "Me gustaría compartir equipo con él"

Luka Modric , crack del Real Madrid y figura de la selección de Croacia, expresó su admiración por el peruano Paolo Guerrero , y aseguró que le gustaría compartir equipo con él.

El actor y conductor Jesús Alzamora contó en su cuenta de Instagram el intercambio de palabras que tuvo con ganador del Balón de Oro 2018 durante un evento.

"Nos ganaron 2-0 antes del Mundial, ¿no? (risas). Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero, es un gran jugador", sostuvo Modric.

Además, Alzamora le comentó que en la ciudad de Cajamarca nació un niño y que su padre le puso el nombre de Luka Modric. Ante ello, el croata se mostró muy agradecido.



"¿Eso es de verdad? Que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", manifestó el volante del Real Madrid.

TE PUEDE INTERESAR: