Paolo Guerrero sorprendió a sus seguidores al ofrecer una extensa entrevista en la que habló de su trayectoria futbolística y también de su vida amorosa al lado de Ana Paula Consorte. Además, el pelotero explicó la razón del por qué terminó con sus exparejas, entre ellas Alondra García Miró.

En conversación con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, para su programa ‘La Fe del Cuto’, el ‘Depredador’ confesó que atraviesa un buen momento sentimental al lado de su novia brasilera, con quien hace poco tuvo un hijo.

“Obvio que estoy feliz, ahora ya me pusieron las marrocas. (…) Cuando no es no es... y que todo el mundo sea feliz, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera cuando te separas, cada uno tiene derecho a hacer su vida”, sostuvo el delantero de LDU Quito.

En otro momento, Paolo Guerrero también se refirió al por qué otras de sus relaciones sentimentales no llegaron a funcionar, entre ellos con la modelo Alondra García Miró.

“A veces hay procesos, como dije una vez, procesos que terminan y comienzas otros y sigue la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía ¿Qué haces? Cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie y listo ¿Qué vas a hacer?”, finalizó el futbolista, quien asegura que siempre trata de proteger su tranquilidad.