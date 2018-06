Petronila Gonzáles , madre del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero se pronunció sobre su relación con la conductora de televisión Magaly Medina .

En entrevista con ATV Noticias, conducido por Milagros Leiva, Doña 'Peta' indicó que su historia con Medina terminó hace mucho tiempo, esto tras ser consultada sobre el comentario que Magaly lanzó en su desaparecido programa, tras la extensión de la sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su siglas en inglés) le impuso a Guerrero.

"Para mí terminó, terminó esa historia, nunca le contesto, nunca le digo nada, es su problema de ella, yo no le digo nada", sostuvo Gonzáles, quien agregó que ella no vive de venganzas.

"Yo no tengo venganza con nadie, no vivo de venganzas, si Dios perdonó, ¿por qué nosotros no? Para mí ya fue, esa historia quedó ahí", dijo la madre del delantero.

Asimismo, Doña 'Peta' sostuvo que si bien la ha perdonado, "no se olvida de lo que hizo". "No sé cómo se sentirá ella, ni tampoco la veo. Uno perdona pero no olvida. No hablo más de ella", concluyó.

Como se recuerda, Magaly Medina estuvo presa en el Penal de Mujeres de Chorrillos por más de dos meses, luego de haber sido sentenciada por el delito de difamación en agravio de Paolo Guerrero tras señalar que el futbolista abandonó la concentración de la selección nacional.