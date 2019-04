¡Disfruta su retorno! Alondra García Miró presente en el primer partido de Paolo Guerrero

Fueron los medios de Brasil los que captaron a la modelo peruana Alondra García Miró en el encuentro donde Paolo Guerrero retornó al fútbol profesional.

Alondra García Miró fue captada por las cámaras en el palco del estadio Beira-Rio. Las imágenes revivieron los rumores de reconciliación entre la modelo peruana y el "9" de la selección peruana.

Como se recuerda, el sábado 6 de abril fue el día que Paolo Guerrero retornó a las canchas del fútbol profesional en medio de gran expectativa de todos sus fanáticos.

Paolo Guerrero abrió el marcador del compromiso deportivo mientras que Alondra García Miró miraba atentamente su desempeño en la cancha.

Alondra García Miro mirando el retorno de Paolo Guerrero en Brasil. (Foto: Globoesporte)

Ni Alondra García Miró ni Paolo Guerrero se han pronunciado oficialmente sobre la supuesta reconciliación. La modelo peruana fue consultada sobre su relación con Paolo Guerrero por "América Espectáculos".

"No voy a hablar del tema. Me cambia la cara, pero no voy a hablar de eso… (¿Crees en las cosas duraderas?) bueno, quien no cree en las cosas duraderas, claro que sí" , indicó sonriente Alondra García Miró.

"No sé de dónde sacan eso (reconciliación). Lo que hayan especulado son especulaciones, yo no voy a decir nada… Creo que lo importante es que estoy feliz y contenta", sentenció Alondra García Miró.



