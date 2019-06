Paolo Guerrero y Alondra García Miró estarían alistando su boda y este sería el lugar [VIDEO]

Paolo Guerrero y Alondra García Miró estarían alistando los preparativos de su matrimonio para el próximo año en una de las playas del norte de nuestro país.

Según el programa 'Magaly TV, la firme', la modelo y el futbolista tienen como fecha tentativa casarse en setiembre de 2020, en la playa de Punta Sal, Tumbes. Al parecer, la pareja quiere jurarse amor frente al mar.

Incluso, en su informe señalan que los rumores para que se den el sí corren desde inicio de año y que 'Doña Peta' ya tiene su 'wedding planner' (quienes se encargan de armar la boda) y sería Denisse Rodríguez, quien con su empresa tiene bastante experiencia organizando matrimonios en la playa.



La ceremonia de la boda de ensueño se daría en estricto privado, con sus familiares y amigos íntimos.

Recordemos que el romance entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró inició en Máncora cuando recibieron el Año Nuevo 2015, así que sería uno de los motivos por lo que pensarían casarse en el norte donde inició su historia de amor y en este caso Punta Sal, un lugar más reservado.

También Magaly Medina mencionó que Paolo y Alondra comprarían una casa de US$ 3.5 millones para vivir juntos en una zona exclusiva de Lima.

(Video: Magaly TV, la firme')

ALONDRA OPINA DE BODA

Hace unos meses, la modelo expresó en la revista Cosas su deseo de casarse por religioso debido a que este sacramento te une ante Dios.

"Para mí, lo importante es el compromiso, con tu pareja y con tu hogar, el sacramento del matrimonio. Hasta me he preguntado si uno se puede casar solo por religioso, porque preferiría hacerlo de esa manera, que con todo el papeleo legal, que finalmente no te ata a nada. El sacramento te ata realmente de corazón, con el amor", dijo la 'ojiverde' de 27 años.

'Doña Peta', madre de Paolo Guerrero, también hace unas semanas dio su aprobación para un posible matrimonio entre su hijo y Alondra García Miró. "Depende de ellos, uno no puede meterse en el corazón de los hijos. Si deciden (casarse), está aprobada", puntualizó.

