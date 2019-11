Asegura que fue víctima de racismo. David ‘Pantera’ Zegarra aseguró en ‘El valor de la verdad’ que no lo aceptaron en un reality de televisión porque “era negro” y lamentó que todavía existan este tipo de prejuicios dentro de la televisión peruana.

De acuerdo con el boxeador, tras ser retirado de ‘Combate’ tocó otra puerta con el objetivo de continuar trabajando en el mundo del espectáculo, pero no lo aceptaron. Investigando, descubrió que la razón por la que no lo contrataron era por su color de piel.

“Del deporte no se puede vivir y con los 'realitys’ he podido mantener a mi familia. El ‘reality’ me ayudó mucho. Cuando me botaron del programa (Combate) busqué la forma de tocar la puerta a otro canal, (...) nunca me llamaron, preguntando e investigando, me dijeron ‘en ese canal solo quieren gente blanca, gente bonita’", dijo.

“Investigando se dio la casualidad que era por eso. Vayamos a la historia de ese programa. ¿Cuándo ha pasado un artista, un deportista negro por ese programa? No hay”, resaltó.

El deportista también dijo que sigue siendo víctima de discriminación en establecimientos e incluso en la propia calle. “Hasta el día de hoy ha pasado que estoy corriendo hacia mi carro y una señora esconde la cartera”, lamentó.