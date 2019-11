Luego que el programa ‘Magaly Tv, la firme’ mostrara unas imágenes donde aparece el boxeador Juan ‘Pantera’ Zegarra consumiendo droga en una fiesta electrónica, el deportista pidió disculpas y señaló que sí consumió el estupefaciente.

En comunicación con el mencionado programa, ‘Pantera’ hizo mea culpa e indicó que solo fue una vez que probó esa droga sintética. “La c.. por curiosear, pero qué puedo hacer, ya están saliendo las imágenes, tampoco me voy a exponer”, respondió.

El boxeador señaló que las imágenes corresponden a una fiesta de hace 7 u 8 meses, tiempo en el que no se encontraba en competencia. “Tengo exámenes de doping, no me puede perjudicar porque tengo exámenes y ha sido una etapa de no competencia, y esos tonos electrónicos solo pasan una o dos veces en el año. Era una droga rosada”, enfatizó.

Mea culpa: “La curiosidad mató al gato”

“A las personas afectadas les pido disculpas. La curiosidad mató al gato, fue una curiosidad del momento, me quedé hasta el día siguiente, estaba ebrio, todo el mundo estaba ahí”, se disculpó Zegarra, y refutó al reportero cuando le cuestionó si lo que había hecho estaba mal. “¿Por qué curiosear está mal?, si es algo que nunca he hecho, quiero saber qué pasa. Me estoy disculpando, estoy haciendo mea culpa porque es algo que no pasa siempre. Ahora estoy entrenando”, acotó.

Además, el deportista peruano dijo a Trome: “Quiero aclarar que cada tres meses envío resultados de diversos exámenes a la asociación a la que pertenezco. No solo me someto a doping, sino a exámenes completos de sangre y hasta cerebrales, para que no hayan coágulos de sangre que pudieran afectarme”.

"Pantera" Zegarra admitió consumo de droga en fiesta electrónica. (Imagen: ATV)