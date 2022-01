Haber participado de una fiesta en plena pandemia y romper los protocolos de bioseguridad le habría costado caro al chico reality Pancho Rodriguez, según informó el programa “Amor y Fuego”, donde aseguraron que el ‘combatiente’ fue impedido de ingresar al país.

Según reveló el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el participante chileno de “Esto es guerra” se encontraba en su país disfrutando las fiestas de fin de año; sin embargo, cuando intentó volver a Perú para reiniciar su trabajo, no pudo ingresar.

“Al regresar, Migraciones no lo dejó entrar. Lamentablemente el episodio que tuvo con Yahaira (Plasencia) en la época del COVID-19, el por ser extranjero, no cumplió con las reglas de conducta. Entiendo que las leyes están para cumplirse, pero me parece un castigo muy grande”, contó Gigi Mitre.

“A los extranjeros de por sí les dan unas normas de conducta que tienen que respetar. Lamentablemente lo que sucedió en la época del COVID-19, en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, eso ocasionó que cuando quiso regresar se lo impidan... Sí, fue un error y lamentablemente está pagando ese error”, agregó la conductora.

Pancho Rodríguez habría sido impedido de ingresar al país, según reportó "Amor y Fuego"

¿QUÉ DIJO EL CHICO REALITY?

Si bien no se ha pronunciado concretamente sobre el presunto impedimento de su ingreso a Perú, Pancho Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía desde la ventana de un avión a punto de partir.

“No sé por qué me pones este tipo de pruebas, mi señor. No sé que debo aprender de esto”, escribió el integrante de “Esto es guerra” sobre la imagen, la cual estuvo acompañada de emojis con caras tristes y llorando.

Este es el mensaje que Pancho Rodríguez compartió en sus redes sociales. (Foto: Captura de IG)