Luego que Pancho Rodríguez asegurara que un excongresista está vinculado a su impedimento de ingreso al Perú por una presunta cercanía con una chica que salió, la salsera Yahaira Plasencia salió al frente para asegurar que no se trataba de ella. Sin embargo, el chileno se comunicó con el programa “América Hoy” y su respuesta avivó la polémica.

Y es que el exintegrante de “Esto es guerra” conversó a través de WhatsApp con la producción del programa “América Hoy” y aseguró que no pretende aclarar quien sería la chica o el congresista que indicó en su pasada declaración.

“No tengo nada que aclarar, yo no he mencionado ningún nombre. Quien se sienta aludido o aludida ya no es problema mío”, empezó diciendo el participante chileno que formó parte de “Esto es guerra”.

“Es que lo que yo conté no está para dejar mal a la chica o al señor. El fondo era que Migraciones se prestó para un capricho así, el que lo hayan sacado todo de contexto y le hayan dado fuerza mediática a especular quién es la chica, ese no es problema mío”, agregó.

Pancho Rodríguez sobre Yahaira Plasencia

Asimismo, Pancho Rodríguez aseguró que su intención nunca ha sido perjudicar a nadie; sin embargo, si quisiera hacerlo habría “mostrado todo”. Finalmente se mostró indiferente ante las especulaciones en contra de Yahaira Plasencia.

“Si mi intención hubiese sido dejar mal a esa chica, hubiese mostrado todo lo que tengo, per nunca ha sido mi intención esa... Por lo mismo es un tema que no me interesa hablar. Me da lo mismo que se sepa el nombre de la chica o el ex congresista. Ese no era el fin de lo que dije”, precisó el exchico reality.

