El programa “Estas en todas” realizó un divertido reportaje con integrantes de “ Esto es Guerra ”, a quienes les consultaron quiénes son las personas que han sido los amores de su vida a lo largo de los años.

‘Pancho’ Rodríguez fue uno de los que sorprendió con sus respuestas. Para el integrante de los “Combatientes”, la madre de sus hijos fue su primera pareja oficial, con quien tuvo una relación de ocho años.

Tras admitir que ha tenido demasiadas relaciones sentimentales, el chico reality confesó que actualmente mantiene una buena comunicación con su expareja, una joven colombiana con quien no duró mucho tiempo.

“Con ella me llevo espectacular. Es mi amiga, le cuento mis cosas, me aconseja, es espectacular”, contó el modelo tras revelar ante las cámaras el audio que acababa de mandarle su ex.

Niega romance con Yahaira Plasencia:

‘Pancho’ Rodríguez volvió a negar que la cantante de salsa Yahaira Plasencia y él hayan tenido un romance, y reiteró que solo tuvieron una buena amistad. “Ella ha sido mi amiga. No ha pasado nada”, sentenció el integrante del reality de competencia.

