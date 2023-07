Christian Domínguez y Pamela Franco ya llevan varios años juntos, pero el pasado infiel del cumbiambero siempre salta en escena. Esta vez, ambos se presentaron en ‘América Hoy’ para aclarar los rumores de una supuesta deslealtad del cantante, polémica que apareció la semana anterior.

“Desde que estoy con Christian estoy siempre en el ojo de la tormenta. Todos los programas de espectáculo están esperando a que Christian me engañe porque les da contenido. A nadie le importa lo que yo siento y entiendo, pero siento molestia. Lo que pasa es que cuando uno se convierte en mediático estás entre lo que quieres y debes decir, porque si dijera lo que quiero la gente me vería como mala”, dijo la bailarina.

Asimismo, aseguró estar tranquila porque ella no puede hablar del pasado de Christian, pues no estuvo en su vida, dando a entender que no era su asunto. Contó que aunque nada sea cierto, le afectan los titulares o los programas de espectáculo sobre presuntas infidelidades en su relación, pero es porque se considera una persona sensible.

Por otra parte, Christian también opinó del tema y señaló que hay veces que si le molesta cuando le recuerdan su pasado y que, esta vez, tomará acciones frente al rumor esparcido por Kurt Villavicencio ‘Metiche’ la semana pasada, quien aseguró que él ya le había engañado a Pamela hace tiempo.

“Tengo claro que (siempre) hablan bien o mal, esa es una parte buena (que hablen de mí), la parte mala me revienta, igual yo voy a tomar cartas en el asunto por más que fuera ratificado. Fue una noticia de un martes y el miércoles ya estaba rectificado. No es posible que alguien hable porque le de la gana”, dijo tajante el cumbiambero.

Como se recuerda, la semana anterior el popular ‘Metiche’ salió en su programa de Panamericana diciendo que Christian ya le había sido infiel a la bailarina. Sin embargo, el día siguiente se rectificó dedicando algunos minutos al aire a decir que fue un error, ya que no tenía pruebas.





