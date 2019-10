La cumbiambera Pamela Franco negó rotundamente haber tenido un vínculo amoroso con su compañero de cámaras Christian Domínguez. Pese a la existencia de un video, difundido por el programa ‘Magaly TV: La firme’, en el que ambos conductores del programa ‘Se pone bueno’ se ven en actitudes cariñosas, ella dice que solo es su "compañero de trabajo”.

“Tenemos una amistad, trabajamos juntos, podemos coincidir en un lugar. Se ha dado una bonita amistad, me cae súper bien. La verdad, me sorprende", dijo Franco a Trome, luego de ser consultada por las reveladoras imágenes emitidas por el espacio de farándula que conduce Magaly Medina.

La cantante también fue consultada por la relación que tenían Isabel Acevedo y Christian Domínguez, quienes, el día de ayer, hicieron público el fin de su relación. Al respecto, Franco dijo sentirse con la conciencia tranquila. “No tengo nada que ver, no tienen por qué meterme ahí. No me he metido en ninguna relación. Él y yo somos amigos”, señaló

Christian Domínguez mantuvo una mediática relación con Isabel Acevedo. (Foto: Instagram) (Foto: Instagram)

Cabe destacar que, a pocas horas de difundirse el ampay entre los cumbiamberos, Christian Domínguez señaló que ambos habían puesto punto final a su relación de dos años y nueve meses. "Pueden verme salir, como a ella también...durante la relación es imposible que encuentren algo [‘ampay’] El fin de mi relación es un tema personal y familiar”, dijo Domínguez.