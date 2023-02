La exintegrante de ‘Puro Sentimiento’, Pamela Franco, negó haber presionado a Christian Domínguez con su divorcio luego de que Magaly Medina la señalara de presionar al cumbiambero para que no abandone la demanda sobre su separación legal con Tania Ríos, con quien lleva casado más de 20 años.

Pamela asegura no estar preocupada por el divorcio de Christian, ya que un “papel no va a cambiar” sus vidas.

“Estoy harta de eso, no está dentro de nuestros pensamientos, acá las cosas son simples, un papel no va a cambiar nuestras vidas. Como pareja tenemos metas. Esto no me afecta como madre, mujer ni ser humano. Los dos vivimos dedicados a trabajar y a nuestra hija”, declaro Pamela Franco a El Popular

Incluso, la bailarina también descartó estar presionando al integrante al cumbiambero para que concrete su divorcio. “Me da risa, ya no saben qué hablar. Lo que pasa es que Christian es mediático y genera titulares, por eso nunca lo van a dejar tranquilo. Tampoco nos vamos a morir si no sale”, agregó.

La exintegrante de ‘Puro Sentimiento’ reconoció que, por el momento, casarse con Christian no es una prioridad, pues están enfocados en sus proyectos familiares. “Tenemos varios proyectos, estamos enfocados en cosas importantes. Como familia solo queremos estabilidad”.

“Hablar de eso (boda) es hablar en el aire, sería una fiesta para festejar que seguimos juntos y de nuevo a la casa. Nada va a variar, solo su DNI como soltero, la vida sigue. Lo que vale es que estamos bien como pareja”, finalizó.

