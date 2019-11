¡No lo oculta más! Pamela Franco rompió su silencio y decidió hablar sobre su relación actual con Christian Domínguez, con quien hace unas semanas protagonizó uno de los ‘ampays’ más sonados del año, tras ser captados besándose y en actitudes cariñosas en los exteriores de una discoteca local.

Pese a que en un principio señaló que a causa de la ruptura sentimental entre el cantante y ‘Chabelita’, ella y Domínguez habían perdido la comunicación, hoy, eso parece haber quedado en el pasado.

En una conversación con Trome, Pamela aseguró que ambos mantienen una bonita amistad y que, a pesar de lo ocurrido “no lo iba a dejar de tratar ni de ver”. Asimismo, no confirmó ni descartó la posibilidad de iniciar una relación con su exdupla del programa ‘Se pone bueno’.

“Nos llevamos bien. Ahora, si tengo algo con él... Yo soy soltera y no sé lo que va a pasar mañana, pero tranquila y él también... Es guapo el muchacho. Tiene lo suyo”, dijo Franco al citado medio.

LO DEFIENDE

A Pamela Franco no le viene en gracia el título de ‘infiel’ que se ha ganado Domínguez. Por ello, no dudó en defenderlo con uñas y dientes cuando le consultaron sobre el historial de su amigo.

“Le han hecho fama de mujeriego. Pero, ¿quién no es mujeriego? Todos lo son. La verdad que no me voy a guiar por lo que diga la gente y no lo digo por Christian. No me baso por lo que digan, pues me guiaré por la fama en como se comporten conmigo”, dijo.

Asimismo, negó haber sido la ‘manzana de la discordia’ entre Isabel Acevedo y el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, pues, según y dice -y como se sabe- “ellos terminaron antes de la salida al karaoke... No hubo infidelidad y no tuve nada que ver en medio de una relación que ya no existía".