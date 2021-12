Hace algunas semanas, Christian Domínguez reveló que se había tatuado el rostro de su pareja en el brazo derecho. Para evitar especulaciones, la cantante Pamela Franco salió al frente para asegurar que ella no le pidió hacerlo, y que la decisión de tatuarse era suya totalmente.

En una reciente conversación con el programa “América Hoy”, Pamela Franco aclaró que ella no le pidió al padre de su hija que se tatúe su rostro. Por si fuera poco, la cantante también aclaró que ella también se hizo recientemente un tatuaje, pero no reveló el motivo.

“El tatuaje lo ha hecho él en su cuerpo, su decisión. A mi me gustó, fue una sorpresa, me sorprendí porque la verdad no me gustan mucho los tatuajes. Tengo uno recién que fue un motivo bastante grande, creo que es decisión de cada uno”, explicó Pamela Franco.

“Lo que pasa es que yo no estoy pensando que significa para mí, si es porque siente que soy el amor de su vida. Fue una demostración de amor de él hacia mí, yo no soy de las personas de pedir nada”, agregó la cantante.

Asimismo, Pamela Franco se animó a bromear con una posible separación. “Él me dijo que siente que hoy por hoy quiere quedarse toda la vida (conmigo), si algún día no estamos, salado. Imagínate como se va a borrar eso”, señaló.

Tras sus declaraciones, Christian Domínguez, quien también estaba en el set de TV, se acercó rápidamente a su pareja y le dio un romántico beso en los labios, dejando ver que su relación atraviesa un buen momento.

