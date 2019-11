Pamela Franco respondió fuerte y claro a Karen Dejo, quien hace unos días la tildó de “chica de mundo” motivo por el que le “podría sacar la vuelta a Christian Domínguez”.

Frente a ello, la nueva ‘saliente exclusiva’ del cumbiambero dijo que si bien no le afecta su comentario porque “no la conoce”, no permitirá que la ‘guerrera’ se refiera así sobre su persona: “Cuida tus palabras... Tienes una hija”, advirtió Pamela en conversación con Trome.

“Es un adjetivo fuerte el que usó para una persona que no conoce. Ha sido muy ligera al hablar, debería cuidar sus palabras y fijarse en si mismas. Por como habla, interpreto como es ella. Me afectaría si viniera de una persona que considero o que es amiga mía, lo único que puedo decir es que tenga cuidado con su boca”, disparó.

Asimismo, la chica ‘Agua Bella’ le recomendó a Karen que, si desea aconsejar a su amigo Christian Domínguez, lo haga de manera personal y no atacando a terceros.

Si es amiga de Christian, que hable de él, no de mí. Yo no sé por qué la gente no se preocupa por su vida. Si dice que es amiga de Christian y se preocupa por él, debe tener su número telefónico, que lo llame, las amistades verdaderas no hacen declaraciones en medios”, puntualizó.