La cantante Pamela Franco tildó de “doble cara” a Isabel Acevedo por asistir el último fin de semana a la fiesta de cumpleaños de la hija de Christian Domínguez y no querer devolverle las camionetas al cumbiambero.

“A manera personal me parece que ya no viene al caso y más cuando se están dando cosas que ya todo el mundo sabe y por los problemas que tienen no solo por el término de la relación, sino también por el tema material. Me parece doble cara. Le hago esto al papá de la niña y le voy a ir a dar un abrazo a decirle que la quiero, es más, así no hubiera ese problema, yo no me acercaría a la niña por respeto”, dijo la integrante de Alma bella en ‘Válgame’.

Pamela Franco también dio su opinión si ‘Chabelita’ es un “lobo disfrazado de oveja”: “No la conozco, no podría hablar a ciencia cierta. Puedo hablar por lo que deja ver ella con sus acciones y da mucho que desear”, indicó.

En otro momento, Pamela Franco negó que los coqueteos con Christian Domínguez se inició durante las grabaciones del programa ‘Se pone bueno’.

Pamela Franco sobre Isabel Acevedo. (Latina)