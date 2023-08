Ver para creer. Tras 11 años de espera, Christian Domínguez no dudó en presumir su nuevo DNI con estado civil de divorciado . Ahora, el cumbiambero planea su boda con Pamela Franco . Sus compañeros de ‘América Hoy’ se sorprendieron y hasta se lucieron con el nuevo documento de identidad.

Como se recuerda, hace unos meses, Christian y Pamela ya estaban hablando de iniciar los planes de su matrimonio, pero también debían esperar a que saliera el documento para concretar su deseo de comprar una casa.

El artista mencionó que aguantó diversas burlas por el largo proceso que padeció para el trámite de su DNI. “Todo el mundo quería conmigo porque sabían que yo padecía bastante, presionando, presionando, aparte que tenía que aguantar las burlas de ustedes mismos. Cuando Janet decía ‘nunca’. Mucha gente hablaba y decía que yo me burlaba de la situación, que me burlaba de mi pareja actual, que era mentira, que ni siquiera había iniciado un proceso cuando tenía años y yo me he callado”, contó el cantante.

“No me gusta estar hablando de mi vida privada ni estar hablando si sale o no sale. Mi familia lo sabía, usted lo sabía, nos burlábamos un poco de eso porque demoraba mucho, pero bueno, ya se dio”, agregó.

Finalmente, Christian Domínguez aseguró que se casará con Pamela Franco en 2024.

