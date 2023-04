Thamara Gómez dio una entrevista al canal de YouTube de Chiquiwilo, en la que respondió los verdaderos motivos por los que se retiró de la agrupación femenina ‘Puro sentimiento’, propiedad de Christian Domínguez. De acuerdo a la cantante, ella habría salido del grupo por el ingreso de Pamela Franco, quien pasó casting para entrar desde su casa.

De acuerdo a Thamara, ella decidió retirarse de la agrupación por una cuestión de diferencia de edad: “Yo me salí, porque Puro Sentimiento es una orquesta que se identifica por chicas jóvenes, no digo que ella no, porque yo en algún momento tendré esa edad y no me pareció”, acotó en el programa.

Luego, la cantante peruana dejó entrever que el casting de Pamela Franco no fue normal, acotando entre risas que pasó la prueba para el ingreso a la agrupación desde la propia casa de Domínguez:

“Hizo un casting en su casa hizo el casting, probó las canciones, cómo le salían y eso, por zoom”, comentó Gómez.

Thamara también confesó que ella y sus amigas hablaron mal de Pamela Franco cuando ingresó a la agrupación en la que se encontraba, más aún cuando se convirtió en la novia del dueño de la agrupación al poco tiempo. Sin embargo, dijo que ‘la traicionaron’ por lo que quedó mal con Franco.

VIDEO RECOMENDADO