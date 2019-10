Han pasado casi dos semanas desde que la cercanía de Pamela Franco y Christian Domínguez fue puesta al descubierto por el programa ‘Magaly TV: La firme.

Como se recuerda, las cámaras del espacio de farándula captaron a los conductores de ‘Se pone bueno’ dándose un beso fuera de una discoteca local, hecho que fue tomado como una infidelidad por parte del cumbiambero hacia Isabel Acevedo, su entonces pareja.

Esta situación, según comenta una de las protagonistas de este aparente triángulo amoroso: Pamela Franco, ha generado que Christian Domínguez decida alejarse de ella y cortar toda comunicación.

“Por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla”, comentó Franco a Trome. Asimismo, insistió en que el citado ampay habría sido malinterpretado, pues asegura que nunca se besó con el también ex de Karla Tarazona. “No hay ningún beso ni nada, es el ángulo de la cámara”, explicó.

La también vocalista de Agua Bella fue consultada por uno de los temas de su lista de éxitos: ‘La atorranta’, canción que, según se especula, habría sido dedicado a la popular Chabelita. "Ese tema fue grabado hace tiempo, y sí está en nuestro repertorio, pero sin alusión a nadie en particular. Da la casualidad que justo ese tema se volvió polémico y yo lo canto sin problemas.