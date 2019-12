La presencia de Pamela Franco en la gala del último sábado de “El dúo perfecto” no solo sorprendió a los televidentes, sino también a la propia Gisela Valcárcel, conductora del reality que se transmite por América Televisión.

La cantante fue invitada a dicho programa junto a las demás integrantes de la agrupación de cumbia “Alma Bella” para reforzar la presentación del equipo conformado por Michelle Soifer y Mario Hart y su presencia no pasó desapercibida.

Es en ese sentido que Gisela Valcárcel realizó un polémico comentario que causó revuelo. “¿Saben qué es lo peor? Me han dicho que la ‘gusana’ está acá”, manifestó y aunque minutos después intentó rectificarse, lo que dijo hizo eco.

Es por ello, que Pamela Franco salió al frente para responderle no solo a ella, sino también a Michelle Alexander -quien hizo referencia a la relación que mantiene con Christian Domínguez- y decidió minimizar la situación.

“La verdad es que lo tomo de la mejor manera, a mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas que yo soy muy fresca y todo eso”, aseguró en declaraciones a un diario local.

Pero eso no fue todo, pues la cantante agregó: “La verdad no me tengo porque hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quien soy, sé lo que estoy haciendo, sé como estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”.

Para ver y escuchar el comentario de Gisela Valcárcel sobre Pamela Franco mira el minuto 41:32 del siguiente video y para ver la presentación de “Alma Bella” junto a la nueva pareja de Christian Domínguez, avanzar hasta el 1:25:45.