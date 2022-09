Pamela Franco se presentó en el programa de “América Hoy” para comentar acerca de su relación con Christian Domínguez, dejando en claro que ambos se sienten tranquilos y llevan un compromiso sano por el bienestar de su familia.

La cantante afirmó que tanto Christian como su hija, son el amor de su vida. “Tenemos las cosas súper claras, no vivo de palabras tampoco, me gusta el día a día que tenemos. Es un buen hombre porque me hace feliz. El amor de mi vida es mi hija, soy yo misma, es el hombre con quien quiero compartir mi vida. Él se acopla a mi manera de pensar, antes era muy emocional y sentimental”, respondió en el programa.

Pamela bromeó con haber ‘castigado’ al cumbiambero por la polémica que desató tras sus declaraciones en ‘Preguntas Que Arden’ de Christopher Gianotti. “Por eso lo he castigado, no tiene su baño. A partir de sus declaraciones ya no lo baño, para que aprenda”.

Finalmente, afirmó que tanto Christian como ella están mentalizados en cumplir sus objetivos como familia. “Yo estoy súper bien, trabajando, estamos mentalizados en cumplir nuestras metas como familia. Estamos bien y construyendo una familia que no es fácil”.