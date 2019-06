Paloma Fiuza asegura que aprendió con Jenko del Río: "Estar con un hombre machista es complicado"

La brasileña Paloma Fiuza se refirió por primera vez sobre su polémica separación con el 'exchico reality' Jenko del Río luego que en abril de 2015 terminaran en una dependencia policial de Barranco por una fuerte pelea en su vivienda.

En la secuencia el 'Chocahuarique' del programa Estás en todas', la garota confesó que se enamoró de Jenko en el fenecido reality 'Combate' y que sus seguidores le preguntaban que le había visto. "No tenía explicación, solo me enamoré", respondió.

Sobre su matrimonio, Paloma Fiuza contó que lo hizo porque estaba muy enamorada y sentía que el 'exchico reality' la protegía. " Tuve una época que me sentía un poco desprotegida, él es súper protector y sentía mucha seguridad con él y yo no había conocido a nadie así, pero creo que me protegía demás", señaló.

Sin embargo, la 'guerrera' confesó que su pareja se volvió demasiado protector y fue uno de los principales motivos por lo que se terminó su relación.



"No terminó bien porque la protección estuvo demás. Cuando me casé muchas cosas cambiaron entre nosotros, la otra persona a veces piensa que uno es de su propiedad", mencionó.

(Video: América TV)

APRENDIÓ LA LECCIÓN

"Si algo aprendí es que estar con un hombre posesivo o machista es complicado, no es tan fácil", manifestó la bailarina brasileña

Pese a que no terminaron bien, Paloma Fiuza sorprendió la señalar que no le guarda rencor a Jenko del Río. "Ahora estamos divorciados, pero aún seguimos hablando por algunos temas por papeles... Yo no soy rencorosa y no me gusta guardar rencores ni nada", sentenció.



TE PUEDE INTERESAR: