La integrante de ‘Esto es guerra', Paloma Fiuza lamentó que delincuentes hackearan las redes sociales de su amiga Brenda Carvalho. Ella le dio todo su respaldo e incluso contó que los hackers se contactaron con ella.

Así lo señaló en una entrevista para ‘América Espectáculos’, donde contó que intentó ayudar a Brenda para solucionar este problema pero ya era demasiado tarde.

“Me llegó a mi Instagram un mensaje de Brenda súper raro. Así: ‘Cómo estás, Paloma?’. Dije que raro porque ella siempre me habla en portugués y me dice: ‘Amiga, hermana'. Esto fue en la madrugada. Al día siguiente, cuando desperté le escribí y me dijo que habían hackeado su cuenta”, señaló Paloma Fiuza.

“Me contó que esa persona ha escrito a Michelle Soifer pidiéndole plata. Es importante, aclarar a toda la gente que si alguien les escribe de parte de Brenda Carvalho, por ahora ella no tiene ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Entonces, es alguien que se está haciendo pasar por ella para pedir plata o favores y eso es muy serio”, añadió la guerrera.

Paloma Fiuza se solidarizó con Brenda Carvalho