La carismática Paloma Fiuza , muy querida por los peruanos y ecuatorianos, trabajó desde que muy joven y, sin darse cuenta, se convirtió en un ícono de los programas de competencia en Perú. Sin embargo, la bailarina brasileña es más de lo que muestra en televisión, Fiuza reveló a Perú21 los diversos momentos que pasó y que le ayudaron a cambiar su forma de ver la vida.

Trabajaste en varios países, ¿consideras que en Perú predomina el machismo?

Cuando salí de Brasil me fui primero a trabajar a Chile, luego a Perú, después a Ecuador y finalmente me quedé en Perú... El tema del machismo está en todos lados, no solo acá. Creo que es algo común en América Latina, pero hay que aprender a convivir con eso y poner límites.

¿Alguna vez sufriste acoso por parte de un fanático?

Es complicado, creo que la televisión es un mundo de ilusión donde el público puede llegar a obsesionarse con uno, como un amor platónico. Es muy común vivir esto en el mundo artístico y existen situaciones que sobrepasan los límites. En mi caso, vi fanáticos que literalmente acampaban fuera de mi casa.

¿Y en redes sociales?

En redes sociales siempre hay (comentarios fuera de lugar), pero uno tiene que saber sobrellevarlo de la mejor manera. Si se convierte en acoso uno debe poner una denuncia. Fanáticos hay en todos lados y hay que tratarlos con mucho cariño, pero todo tiene un límite.

¿Seguiremos viendo a Paloma Fiuza en los programas de competencia?

Los peruanos tienen una imagen mía encasillada en los programas de reality, pero es porque funcionó acá. Yo he trabajado desde los 18 años y estuve en diferentes programas, como en la telenovela ‘Cholicienta’ de Ecuador, presentadora del programa ‘Vamos con todo’ y en varios reality de baile. Mi carrera es muy variada y me he adaptado de acuerdo con el tiempo y a lo que nos piden en televisión porque siempre va cambiando.

Yo salí de Brasil con el sueño de ser artista, pero soy bailarina de ballet. Me es muy fácil adaptarme a cambios porque todo lo que hago es con mucho amor, soy muy disciplinada y cuando me propusieron ingresar a un reality dije ‘uy, vamos a ver cómo me va’, pero me adapté rápido y gracias a Dios aún estoy. A veces, la gente me dice ‘por qué no hago otra cosa’, pero es que no me alcanza el tiempo porque aparte de estar en ‘Esto es Guerra’ dentro del mismo programa está la competencia ‘Baila conmigo’, sé que el tiempo en televisión es corto, pero el trabajo que hacemos detrás de cámaras es mucho más, no es tan sencillo como parece por lo que (estar en un reality de competencia) no es para todos, es difícil.

¿Podríamos verte en otros proyectos?

Hice muchas cosas desde muy chiquita, creo que todos tenemos la capacidad de adaptarnos, si tal vez surge otro proyecto mañana, encantada lo voy a hacer, pero ahora tengo un contrato con ‘Esto es Guerra’ y disfruto mucho estar ahí. Son parte de mi familia porque llevo años con ellos.

Llevas años en televisión... hasta te ves relajada

Es relajado, pero también es un ambiente de mucha disciplina como un trabajo normal. Entrar en más fácil que mantenerse ahí.

A mí me da mucho gusto salir a las calles porque la gente siempre me apachurra y sentir ese cariño es muy lindo. Es el compromiso que tenemos como artistas, uno siempre debe estar para ellos.

¿Cómo ves a la nueva generación de chicos reality?

Me llevo bien con todos, ellos llegaron para renovar el ambiente y motivar con un aire fresco. Nunca los vi como una amenaza, sino como un aporte para el programa y así llegar a todo el público.

¿Alguna vez pensaste abrir tu propia academia de baile?

Ya hice una academia de baile en la época de ‘Combate’ con Zumba y fue súper chévere. No es una mala idea, siempre hablé con Brenda (Carvalho) sobre esto, pero es que ella está con los shows infantiles y yo también tengo otros compromisos que me queda corto el tiempo. Pero me encantaría tener una academia porque me gusta cantar, bailar y enseñar… pero también me encanta entrenar, hacer crossfit, natación.

Si tengo una academia de baile lo abriría en verano porque es ahí donde tengo vacaciones, pero para mí, (las vacaciones) también son sagradas porque es el único tiempo que tengo para estar con mi familia. Estoy muy lejos de ellos y cada vez los veo más viejitos, me da mucha pena estar alejada.

¿Eres muy cercana a tu familia?

Sí, a pesar de que ellos están en Brasil siempre intento estar cerca de ellos aunque sea por videollamada luego de que, lamentablemente, mi papá falleciera el año pasado, algo que fue demasiado fuerte para mí. Un año de mucho aprendizaje, sufrí demasiado y he llorado ríos. Eso no significa que este año esté menos sensible, pero con la muerte de mi papá comencé a ver las cosas de una forma diferente. Antes me preocupaba por tonterías y ahora vivo el presente como un regalo de Dios, no sabemos qué va a pasar en el futuro y el pasado no podemos cambiarlo.

¿Alguna vez pensaste en formar una familia?

Un montón de veces lo he pensado y siempre he dicho ‘voy a tenerlo a esta edad’, pero gracias a Dios el año pasado congelé mis óvulos y fue maravilloso. Después de pasar ese proceso y conversar con un profesional pude estar relajada con ese tema porque sé que puedo tener un hijo a la edad que yo quiera y eso me hace sentir tranquila porque tener una familia no es tan sencilla… soy una persona que siempre se proyectó, pero la vida me ha llevado a trabajar de lunes a viernes y los fines de semana tengo eventos.

¿Entonces no descartas la idea?

No, no descarto la idea de formar una familia, quiero tenerla, pero un hijo es ponerle pausa al trabajo. Brenda y yo hablamos siempre de cuándo vamos a tener hijos porque ella tampoco para de trabajar... nosotras somos tan ‘chamba’ que no estamos acostumbradas a parar.

Por último, cuéntanos algo que el público no conozca de ti...

Mi mamá es pianista clásica y mi hermano sí la rompe (tocando piano), yo también toco piano, pero solo algunas canciones que me acuerdo.

