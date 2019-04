Padre de Pedro Moral lo defiende: "No eres un hijito de papá"

Jorge Moral Ganoza utilizó sus redes sociales para defender de las críticas su hijo, el empresario Pedro Moral tras su participación en el programa ' El Valor de la Verdad '.

El progenitor de la ex pareja de Sheyla Rojas le envió un mensaje de apoyo diciendo que "no es ningún hijo de papá".

"Tener problemas en la vida es normal, nos sucede a todos. Lo importante es pasar la página y seguir adelante. Los ejercicios no solo sirven en lo físico, también en lo emocional", escribió el padre de Pedro Moral en Instagram.

Luego, Jorge Moral Ganoza agregó: "Así es hijo, debes afrontar tus temas como siempre lo has hecho mientras actúes bien. Sé que no eres un hijito de papá ni nunca lo has sido", precisó.

