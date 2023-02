Mario Laos reconoció que tiene una mejor relación con el actual novio de Flavia Laos, Austin Palao, que con Patricio Parodi, su exyerno. A través del programa ‘Amor Y Fuego’, el padre de Flavia afirmó estar contento con la relación entre su hija y el modelo.

A través del programa ‘Amor Y Fuego’, Mario reveló que el ‘Pato’ Parodi fue reservado mientras estaba en una relación con su hija, por lo que no pudo conectar con él. Por el contrario, afirmó que se lleva muy bien con Austin Palao gracias a su personalidad alegre.

“Desde que lo conocí (a Austin), nos entendimos desde el principio muy bien. Es una muy buena persona, estoy muy contento con Flavia porque ha encontrado a una persona idónea. Patricio se aisló un poquito, a mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía, me pasa su juventud y no logré eso con Patricio”, dijo.

Mario Laos acudió al estreno de la nueva canción de Flavia Laos y aseguró que está contento con la relación entre su hija y el modelo, pues ambos se complementan.

“En cambio, con Austin fue una cosa, como te digo, como un click. Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, agregó.





VIDEO RECOMENDADO