La delincuencia no es ajena a la industria musical. Esta vez, el líder de Los Kipus, Paco Maceda, reveló hace poco que ha sido víctima de los extorsionadores y que sintió mucho miedo por la inseguridad general del país.

El artista precisó que no quiso comunicarlo al público porque al final la banda dejo de ‘pulsearlo’ (fastidiarlo): “realmente no lo he hecho público, pero sí me han mandado mensajes de extorsión. De hecho, no les he seguido la cuerda y los he bloqueado automáticamente, no me han vuelto a llamar porque obviamente están en la ‘pulseadera’ y (seguro) se olvidaron de mí con tanta gente que extorsionan”, dijo a Trome.

Asimismo, señaló que sintió mucho miedo, pues el Perú es un país de por sí muy inseguro. Considera que son momentos difíciles para los artistas, pero solo queda bloquear a los criminales para evitar mayores problemas.

Por otro lado, Macera también habló sobre su próxima presentación donde celebrarán su 64° aniversario y se siente muy afortunado por tener ese privilegio de cumplir tantos años.





VIDEO RECOMENDADO