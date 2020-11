La Policía viene investigando el uso de armas no autorizadas durante las últimas protestas ciudadanas en las calles de Lima que exigían la renuncia de Manuel Merino. Luego de una serie de denuncias de los heridos, y con dos jóvenes fallecidos a causa de impactos de perdigones en el cuerpo, diversos frentes alzaron la voz para exigir una investigación que determine responsabilidades y sancione de forma ejemplar a los responsables.

Ante estas acusaciones, la Policía señaló que no usa este tipo de perdigones en las intervenciones antidisturbios. En esa línea, el conductor de televisión Paco Bazán, señaló que, según los especialistas, estas armas no son usadas por la Policía, pues se trata de armas hechizas, que en su momento fueron usadas por los terroristas en la época de los 80.

Como ya había advertido Perú21, hace algunos días se habían difundido imágenes falsas de armamento casero para desprestigiar las marchas en Lima, en estas fotos se observan las llamadas ‘armas hechizas’, pero corresponden a incautaciones de Carabineros de Chile y también fueron publicadas en un programa de TV.

Las declaraciones de Paco Bazán han causado revuelo en redes sociales, en donde se cuestiona al conductor por tergiversar la información. Además, la expresión en el rostro de su compañera de conducción iría con la misma postura de los detractores de Bazán.

“Ahora habrá que investigar, tener una investigación seria de quién habría disparado las armas que, según los especialistas, la Policía no utiliza, no maneja, no controla, no tiene, son armas hechizas que además se utilizaron en los años 80 por parte de los subversivos de aquellos que atentaron contra la patria, que mataron a miles de civiles inocentes y también de militares y policías que entregaron la vida de forma heroica en la defensa nacional de la denominada guerra”.

Dos muertos en protestas, policías denunciados, y según Paco Bazán debe investigarse cómo es que armas hechizas que usaban los terroristas en los 80 fueron usadas en las protestas, afirmando además que no serían de la Policía. ¿Esto no es tergiversar la información totalmente? pic.twitter.com/egjUjRylId — Juan Alberto Moreno (@JuanAlberMoreno) November 18, 2020

Reacciones en contra y comentarios negativos saltaron rápidamente sobre la publicación del clip del noticiero. “Estos “pseudo periodistas” deberían ser denunciados, ya basta de burlarse y tergiversar la información cómo les da la gana”, “Habiendo vídeos este pseudo periodista se atreve a tergiversar lo sucedido, lo he visto un par de veces y hasta su compañera se nota que se siente incómoda y le aburre trabajar a su lado!!”, fueron algunos comentarios en Twitter.

