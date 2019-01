Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller: 'Espero que Andrés Vílchez la cuide y la haga feliz'

Rompió su silencio. Pablo Heredia se refirió a los rumores que aseguran que su ex pareja, Alessandra Fuller , ha iniciado una nueva relación con el actor Andrés Vílchez, con quien compartió roles en 'Ven Baila Quinceañera'.

En declaraciones a Trome, el actor argentino expresó sus buenos deseos para ambos y opinó que el peruano es una buena persona.

"No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a Ale, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz", sostuvo.

Tras el fin de su relación con Alessandra Fuller, Pablo Heredia ha sido vinculado sentimentalmente a Flavia Laos y Mayra Goñi, ex amigas de la popular 'Rossy'. Sin embargo, el argentino se ha dedicado a negar cualquier vínculo romántico con ellas.