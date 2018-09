La amistad de Tilsa Lozano y Ricardo 'Zorro Zupe' Zúñiga es una de las más estrechas de la farándula local y esto lo sabe a la perfección Miguel Hidalgo , pareja y padre de los dos hijos de la ex modelo.

El popular 'Miguelón' habló en exclusiva para 'Beto a Saber', donde se animó a opinar sobre la relación entre la 'vengadora' y su mejor amigo, a quien dijo tratar con mucho respeto.

"No es mi pata, pero nunca lo he tratado, siempre he sido súper respetuoso con él... Nunca he tenido un problema con él", manifestó.

Además, contó que no lo llama por su conocido apodo. "Yo no le digo Zorro, yo le digo Ricardo Zúñiga, jamás en mi vida le he dicho 'Zorro', yo no tengo por qué decirle Zorro si no es mi amigo, es amigo de mi mujer y lo considero", explicó.

"Lo tolero y también lo considero, a pesar de que no tiene la razón, siempre está ahí con mi mujer. Mucha gente dice que no le suma, pero está ahí con ella", le dijo a Beto Ortiz.