¿Qué opina la 'Foquita' del ingreso de Ivana Yturbe a 'Esto es guerra'? Esto dijo la modelo

¡La apoya en todo! Ivana Yturbe descartó que a Jefferson Farfán, su actual pareja, le incomode su reciente ingreso a 'Esto es guerra', reality en el que compartirá con su ex pareja, Mario Irivarren.

"No, por favor, todo está bien con Jefferson... creo que que es una persona grande y madura, me apoya en todo y no le molesta lo que hago", precisó la modelo a 'Estás en todas'.

De otro lado, pidió a Karen Dejo, su compañera en 'Esto es guerra', no inmiscuirse en su vida privada. Recordemos que la también chica reality y bailarina opinó que Irivarren no estuvo tan enamorado de Ivana como de la modelo Alondra García Miró.

El retorno de Ivana Yturbe a la televisión y por el programa de competencias generó sorpresa entre los televidentes y sus seguidores ya que se especuló que pasaría más tiempo al lado del conocido futbolista, quien juega en Rusia.

