Olinda Castañeda reaparece en topless y cautiva a sus seguidores en Instagram

Aunque decidió alejarse de la televisión, la modelo Olinda Castañeda siempre está muy pendiente de sus seguidores y cada vez que puede les comparte sus sensuales fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, la ex 'chica reality' publicó una serie de fotografías donde aparece en topless y publicó un mensaje sobre cómo le gustaría que sea su pareja.

"Estoy enfocada en mis proyectos, en mis sueños y eso no quiere decir que no ame, que no me guste alguien como pareja, necesito tener la plena seguridad de que no van a querer cortarme las alas", escribió la modelo en su red social.

"Lo menos que quiero es a alguien que me diga que deje de trabajar, que deje de soñar, que haga cosas diferentes porque no le parece bien. Si me hago un tatuaje, que si salgo sin bra..., que si muy corta la falda, que si mucho maquillaje, que si el color de mi cabello, que si madrugo, que si nunca me ve… al carajo con esto, esto es lo que no quiero", agregó.

De inmediato, sus fieles seguidores la halagaron y no solo destacaron su atractivo físico, sino también por ser una mujer emprendedora.

Olinda Castañeda también agradeció a sus fanáticos por el apoyo constante que le brindan en sus redes sociales y por el aliento que le dan para sus proyectos.

"Me quedo con quien me de ánimos, con quien crea en mí, con quien se frustre cuando no lo logre, con quien se alegre cuando lo logre, con quien llore cuando llore, con quien sonría cuando yo sonría. Eso quiero, sin más. Una compañía de vida, donde ambos seamos pasajeros y no nos creamos barco del otro", dijo la modelo.

