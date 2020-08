Hace unos días Olinda Castañeda presentó en sus redes sociales a su novio llamado Cristian Marcial, un ex luchador que ahora se dedica a la tecnología. “Les quiero presentar al hombrecito que he conocido y que me ha robado mi corazoncito. Ahí está”, señaló la modelo en sus stories de Instagram. Días después “Magaly TV: La firme” presentó algunas denuncias por agresión que tiene Marcial.

“Ella nos dice ‘ya tengo novio, se llama Cristian’. Ella nos lo ha presentado pero también hemos descubierto que hay unos ciertos ‘anticuchos’ que no nos hacen ninguna gracia”, señaló Medina ante la presentación del informe. Marcial fue vinculado a la muerte de Javier Rojas Canevaro, ex pareja de Maribel Velarde, pues era su amigo y vecino.

Una de la denuncias que tiene es por parte de la madre de su hijo, Marcia Cedano, quien en el 2012 lo denunció por daño físico y psicológico tras haberla encerrado en una habitación y “cogerla por las manos y agitarla fuertemente”.

“Ya estamos separados hace tres años y ella supongo que lo conoce, también me conoce, creo que para que tenga una relación con él, sabrá quién es”, comentó Cedano ante el programa de Medina.

Sin embargo, ella no es la única mujer que lo ha denunciado. En abril del 2018, Prudy Matos, una exenamorada, lo demandó por quitarle su teléfono y jalarle el cabello. Ese mismo año, él la denuncia por el robo de unos equipos.

Por su lado, Castañeda defendió a su pareja y afirma que dichas denuncias no llegaron a un fin. “Todos cometemos errores, hemos tenido relaciones tóxicas. Estamos tranquilos, felices, agradezco a Dios por habérmelo encontrado”, concluyó.

