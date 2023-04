Olinda Castañeda se presentó al programa de espectáculos ‘Magaly Tv La Firme’ para comentar sobre su embarazo y alguno detalles de su relación con su esposo Christian Marcial. La ex vengadora comentó que no extraña su antigua vida de fiestas y salidas desde que entró al cristianismo.

La modelo, de 41 años, le respondió a Medina que encontró la felicidad en la religión y su familia, recalcando que tiene ‘una vida muy bonita’ ahora.

“Sí, salimos a comer. Tomar ya no me da ganas, no deseo. A veces me tomo una copa de vino cuando estamos comiendo carne y no me cae bien, no me siento bien. Es algo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. El Espíritu Santo ha logrado sacar poco a poco todo lo sucio que tenía para poder vivir en santidad”, comentó Olinda.

Por otro lado, Castañeda recalcó que tiene tiempo para diversas actividades de distensión como salir a pasar un buen momento con su esposo o con sus hijos. Además, la ex vengadora recalcó que ‘por primera vez’ se siente muy feliz con sus seres queridos.