Olenka Zimmermann sobre su salida de 'Al Sexto Día': "Que se j..."

La exconductora de 'Al Sexto Día', Olenka Zimmermann, reveló que pese a los 9 años que estuvo frente a la conducción del programa, nadie en Panamericana Televisión le dio aviso previo en torno a los cambios en el espacio.

'Al Sexto Día' presenta una nueva conductora, Mónica Cabrejos, y además trae modificaciones en torno a su contenido y estilo televisivo tras ser comprado por una nueva productora.

Un seguidor de Zimmermann comentó a la modelo que se sorprendió de no verla en la animación del espacio tras 9 años e incluso señaló que no era justa su partida sin explicaciones a los televidentes.

La exmodelo no se quedó callada y respondió al internauta. "No es justo. Con decirte que ni me avisaron. Fui yo quien tuvo que preguntar. Que se jodan", indicó.

EL RESPETO ES FUNDAMENTAL



El exrostro de 'Al Sexto Día' publicó ayer un extenso mensaje donde señaló que el público merecía respeto y que debía conocer por qué salió de la conducción del programa.

"Para mí, el respeto al televidente, a ustedes es fundamental. Se merecen una explicación. Evidentemente, quienes compraron el programa no sabían cómo justificar estos cambios abruptos, sin quedar mal con nuestros seguidores de casi 9 años que nos han visto desde el principio comprometidos a pesar de los escasos recursos en hacer un programa para adultos con calidad, diferencia y mucho corazón", escribió Zimmermann.

