Olenka Zimmermann asegura estar desamparada tras salida de 'Al Sexto Día': "Se han zurrado en mi contrato"

Preocupada, viviendo en incertidumbre y desamparada. Así asegura sentirse Olenka Zimmermann tras haber sido retirada sin previo aviso de la conducción de 'Al sexto día', programa sabatino que condujo durante nueve años en Panamericana TV.

En entrevista con El Comercio, la conductora denunció que existieron muchas irregularidades en su salida del espacio y aseguró que la nueva productora independiente no quiere pagarle lo correspondiente al tiempo que trabajó en el mes de agosto.

"Recibí una llamada del jefe de recursos humanos de Panamericana Televisión. Llamó para decirme que Latina había cerrado varios programas, pero que "Al sexto día" iba a continuar. Dijo que estaban despidiendo a muchos, pero que yo seguía. El programa era de Latina, luego pasó a ser de una productora independiente, pero yo seguía firmando con Panamericana por un tema legal, de formalidad", contó.

Olenka Zimmermann reveló que fue el director periodístico Renzo Madrid quien le dijo que, por decisión de la dueña de la nueva productora, Mónica Cabrejos la reemplazaría en la conducción.

"A mí la señora nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención, que tengo que pagar la renta y tarjetas de crédito. No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada", dijo Zimmermann, quien había firmado hasta diciembre del 2019.

Olenka manifestó que no dirá el nombre de la nueva productora porque es una mujer "poderosa" que puede demandarla. "Esta señora que ha comprado el programa es especialista en TV basura, programas de espectáculos y farándula, obviamente quiere darle un giro al programa; pero me ha cerrado de una manera abusiva, asquerosa, se ha zurrado en el público y en mi contrato”, relató.

"Si yo pudiese decir su nombre, lo haría, porque me ha dejado desamparada. No sabe si te vas a operar, si tienes una hija a la que vas a operar, no sabe nada. Por la plata la gente hace cosas horribles", agregó.