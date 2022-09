Tras las acusasiones de Magaly, donde señaló que Olenka Zimmerman vendía fotos antiguas en Onlyfans, a la conductora le llovió un mar de críticas. Ella, irritada, habló en directo para aclarar la situación.

Todo esto empezó cuando la “Urraca” habló de Zimmerman en “Magaly TV, la Firme”, en donde expuso los calendarios viejos donde se presentaba la modelo. Según Medina, los calendarios eran de fechas más actuales a las que Zimmerman aseguró, por lo que le recalcó a reporteros y fanáticos que deberían sentirme adecuadamente “estafados” por las mentiras de la modelo.

La exconductora de “Al Sexto Día”, mientras tanto, habló con Infobae sobre las recientes declaraciones:

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”.

Aclaró además sobre las viejas fotos de archivo: “fueron subidas a petición de mis fans, ellos coleccionan mis fotos de revistas, calendarios, catálogos, y al no encontrarlas en alta calidad en la red, es que me han pedido que las suba, y cómo negarme. Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”.

Acabó furiosa con Medina, denominándola “ignorante”: “No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina”. También añadió que jamás añadiría contenido pornográfico. “No me interesa, y eso se lo comunico a mis seguidores, ellos ya lo saben. Como persona pública e imagen de un canal, es fundamental cuidar mi imagen.”

Magaly Medina y Olenka Zimmermann

“El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído mas suscriptores después de su nota”, dijo a Infobae.

Por su parte, ella está interesada en continuar con su negocio en Onlyfans, cobrando solo 7 dólares al mes por suscripción.

