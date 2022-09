Enfurecida. Olenka Zimmerman no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina luego de que esta criticara el contenido que ofrece en la plataforma Onlyfans, asegurando que ofrece imágenes subidas de tono tomadas hace muchos años.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad“, dijo.

Las fotos del archivo que aparecen en su Onlyfans, según comentó la propia Zimmerman, fueron subidas por pedido de sus fans, quienes coleccionan fotos de revistas y calendarios de años anteriores. “Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”, agregó.

“Es estúpida”

Zimmerman no perdió la oportunidad para arremeter contra la conductora de “Magaly TV: La Firme”, asegurando que no tiene conocimiento, ni ella ni su equipo, para entender cómo funciona esta plataforma para adultos, agradeciendo además la promoción que, sin querer, le hizo a su cuenta en Onlyfans.

“No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina... El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, manifestó.

A sus 52 años, Olenka Zimmerman se animó a ingresar al mundo del contenido para adultos en la plataforma Onlyfans, en donde el costo de su contenido se ofrece a 7 dólares: “No se trata de enseñar, se trata de actitud... yo no me calateo, yo me desnudo”, dijo en una entrevista para Amor y Fuego.

