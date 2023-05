Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, continúa defendiéndose tras recibir una demanda millonaria por parte de Jefferson Farfán, y este martes 30 de mayo se presentó en ‘Magaly TV: La Firme’ para reafirmar que tuvo una relación con el exfutbolista.

Durante su entrevista con Magaly Medina, la modeló reveló que estuvo embarazada de ‘La Foquita’ fruto del romance que tuvieron por varios meses a finales del 2021 y que perdió al bebé tras sufrir un aborto espontáneo.

“Para mí es algo traumático y muy doloroso, pero tengo que aceptar que sí (tuve un aborto). (¿De Jefferson Farfán?) Sí”, empezó señalando la joven abogada.

Olenka Mejía contó más detalles de los complicados momentos que vivió al enterarse que había sufrido una pérdida, y aseguró que el expelotero de Alianza Lima la apoyó en recuperación a través de terceros.

“Yo me puse mal, un día empecé a tener hemorragia a botar coágulos y es ahí cuando yo me dirijo a una clínica. Le comunico inmediatamente a él (Farfán), y él me dice: ‘tú tranquila, va ir una persona que es de mi total confianza, Robinson Llerena. Él llegó a la clínica, yo le daba la receta, y le informaba cómo estaba”, contó.

Olenka Mejía contó que su romance con Jefferson Farfán se resquebrajó después de este episodio ocurrido el pasado 5 de marzo del 2022, sin embargo, ella terminó haciendo público su vínculo amoroso en ‘Amor y Fuego, lo que desencadenó que el exfutbolista la demande por un millón de soles.