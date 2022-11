Melissa Paredes podría regresar a la conducción de América Hoy , luego de ser separada tras ampay con su bailarín, Anthony Aranda . La modelo ya conversó con el productor del espacio, Armando Tafur , según reveló Brunella Horna .

“¿Has hablado 45 minutos con Melissa? Cuándo papá Armando”, consultó Brunella Horna. “Será que ya han hablado del contrato”, dijo Janet Barboza.

Al parecer, el productor tiene el “sueño” de tener cuatro conductoras en el espacio, Ethel Pozo, Melissa Paredes, Janet Barboza y Brunella Horna, esta última fue quien ingresó tras la salida de la actriz.

¿Cuándo volverá Melissa Paredes?

El espacio matinal, América Hoy, inició con la promoción y se mostró imágenes con las cuatro conductoras. Según el flyer, Melissa Paredes regresará en la próxima temporada, es decir en el 2023.

Ethel Pozo sobre Melissa Paredes

Ethel Pozo arremetió contra Melissa Paredes por sus constantes negativas a la invitación que le hacen para que visite el set de América Hoy, programa del que fue conductora hasta finales del año pasado.

La hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y le respondió a su excompañera: “A mí me cae en gracia (lo que dice Melissa) (...) Si tú quieres que no estemos Janet y yo, yo feliz nuevamente me voy a hacer un enlace al mercado, al zoológico, me voy a ayudar, a hacer obras sociales... Yo tampoco quisiera estar aquí en el set si es que ella viene”.

Y agregó: “Yo quisiera decirle al público que yo jamás voy a ser doble cara, no le puedo a sonreír a alguien que no quiero. No puedo, no es que no me dé la gana, porque me parece (que suena) muy agresivo, simplemente no me une nada a Melissa Paredes y si me dicen que tengo que estar con ella en un programa simplemente preferiría irme al enlace, no soy hipócrita”.