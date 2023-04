A menos de una semana de haber confirmado su reconciliación con Eduardo Rabanal, Paula Arias vuelve a enfrentar un nuevo escándalo en su relación amorosa y es que una bailarina de ‘Alma Bella’ reveló que el expelotero le enviaba fotos íntimas pese a tener una relación con la salsera.

Kristy Ordoñez se presentó este lunes 3 de abril en el programa de Magaly Medina y dio detalles de las conversaciones de alto voltaje que sostuvo con el expelotero hasta hace unos días.

Según narró, inició las conversaciones cariñosas con el exjugador desde el 2019 e intercambiaron fotos íntimas hasta el mismo día que la líder de Son Tentación confirmó que habían retomado su romance.

La bailarina contó que Eduardo Rabanal la invitó varias veces a salir, y aunque este encuentro no llegó a darse, ambos sostuvieron videollamadas con un alto contenido sexual.

Ante las fuertes acusaciones, Magaly Medina consideró que el futbolista se burló de la cantante salsera al no respetar su relación amorosa. “Hay algunas personas que pueden decir ‘bueno… pero no se vieron, no se tocaron’, pero ya la sola conversación tan íntima y tan sexual eso para mí es una infidelidad y es una falta de respeto”, arremetió la ‘Urraca’.

(Foto: ATV)