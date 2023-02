No le tiene miedo. Anthony Aranda , pareja de Melissa Paredes , utilizó su Instagram para mandar un contundente mensaje a la conductora de espectáculos Magaly Medina tras sus últimas declaraciones en su programa sobre el ‘Activador’ dejando entrever que es un “muerto de hambre”.

Como se recuerda, la comunicadora señaló que Melissa Paredes pagaría las cuentas que ambos consumen y no su pareja. Ante ello, Anthony Aranda aclaró que es bailarín, coreógrafo y director de baile.

“Trabajar haciendo arte, ser director de baile, coreógrafo ¿es ser muerto de hambre?? Es una pena que el tener poder en televisión permita que use su programa para ofender, difamar, insultar y denigrar a las personas, es una lástima que ante la falta de argumentos no le quede más que insultar”, manifestó el bailarín.

Anthony Aranda remarcó que los maltratos y ofensas pueden afectar a las personas, aunque ese no sea su caso. “Gracias a Dios la vida me formó con una personalidad fuerte y sé lo que soy y quién soy”, añadió.

El ‘Activador’ también pidió a ATV tomar cartas en el asunto luego de que Magaly Medina lanzara fuertes calificativos en su contra. “Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas, el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace co responsables”, agregó.

Finalmente, la pareja de Melissa Paredes enfatizó que no pueden insultarlo de esa manera. “No tiene derecho a maltratarme y menos a nivel nacional, aprovechar el poder que tiene por contar con una ventada que lo permite, todo lamentable. No le deseo mal, no la conozco, espero que algún día logre ser mejor persona”, dijo.





¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora Magaly Medina no se guardó nada y le respondió con todo a Melissa Paredes, luego que dijera que “debe cuidar a su marido, si no volteará a ver a otras mujeres”. Este comentario sobre Alfredo Zambrano, Medina no lo dejó pasar y le dio su vuelto a la conductora de ‘Préndete’.

“Ahora está un programa del cinco que se llama ‘Préndete’, pero que no se prende con fósforo y gasolina, creo que es por la mala decisión de ponerla a ella frente. Pero ella se siente la reina”, comenzó diciendo Magaly.

“Lo que creo que en realidad no le agradó es que dijeron que ella pagaba la cuenta, le ha molestado que evidenciemos a su Activador que no puede pagar la cuenta de un restaurante”, agregó.

Pero el punto cúspide fue cuando comentó de Anthony Aranda, dejando entrever que es un “muerto de hambre”, refiriéndose a que cada vez que la siguen a Melissa Paredes, corroboran que es ella quien paga las cuentas que ambos consumen.

“Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo: una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”, aseveró la ‘Urraca’.

“La sacavueltera más grande del Perú me dice que cuide a mi marido (...) Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso con el ‘Gato’ Cuba, lo hizo a escondidas”, finalizó.

